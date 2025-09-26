El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca información para esclarecer cómo murió un hombre, de apellido López y 41 años, el pasado 16 de setiembre en Alajuelita, San José.

De acuerdo con el informe preliminar de la Sección de Homicidios del OIJ, el cuerpo de López fue encontrado en el cauce del río Tiribí, esto en Las Gavetas de San Felipe, Alajuelita. Los testigos dieron aviso a las autoridades.

Los investigadores de la Sección de Homicidios, se presentaron a la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, se desconocen mayores detalles sobre su muerte y si es un posible homicidio.

Por este motivo, el OIJ solicita a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos alrededor de este fallecimiento. Si alguien tiene detalles, puede comunicarse a la línea 800-8000645 o al número de Whatsapp 8800-0645, ambos del Centro de Información Confidencial del OIJ.

OIJ requiere información para esclarecer cómo murió hombre en Alajuelita (OIJ/OIJ)