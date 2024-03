OIJ investiga macabro hallazgo de menor de 14 años asesinado en zona indígena

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes que la desaparición y posterior hallazgo de un menor de 14 años en la zona indígena de Alto Pacuare Jakui, en Chirripó de Turrialba, se investiga como homicidio.

La decisión se tomó debido a que el cuerpo del adolescente fue encontrado con la mano izquierda amputada, y terceros intentaron ocultar sus restos en un saco cubierto con vegetación. Por esta razón, los agentes del OIJ de Turrialba optaron por enviar el cadáver directamente a la Morgue Judicial, sin extraerlo del saco.

Esta medida busca facilitar tanto la autopsia como la posible detección de evidencia dentro del saco que pueda ayudar a identificar a los responsables del asesinato.

No obstante, la mano amputada no fue encontrada en el lugar donde los rescatistas llegaron. Según Mauricio Mendoza, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, los rescatistas tuvieron que caminar más de cuatro horas en la montaña para llegar al sitio donde hallaron el cadáver. Mendoza precisó que doce socorristas, acompañados por guías locales, ingresaron al lugar el jueves a la 1 a. m., y no fue hasta las 8 a. m. del mismo día cuando encontraron el cuerpo.

El joven había desaparecido desde el miércoles, y sus familiares alertaron desde esa misma noche, angustiados porque no regresaba a casa. Debido a la ubicación remota del lugar, los equipos de rescate no pudieron movilizarse hasta la madrugada del jueves, y horas después hallaron los restos.

Con este caso, Turrialba suma ocho homicidios de los 19 ocurridos en la provincia de Cartago y de los 186 perpetrados en todo el territorio nacional hasta el mediodía de este 15 de marzo.