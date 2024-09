OIJ investiga cruel muerte de perrito en Limón, grabada en video

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de un perrito atacado a patadas y garrotazos en Batán de Matina, Limón. El suceso fue grabado en video, lo que permitió a las autoridades policiales investigar este nuevo caso de crueldad animal, en el que estarían implicados tres hombres.

El clip de un minuto y medio muestra a un hombre asestando dos golpes a un perro con un palo, mientras el animal permanece amarrado a un poste. Tras los impactos, el agresor lo patea con fuerza antes de salir del encuadre.

Posteriormente, quien graba acerca la cámara para mostrar al animal en agonía, que segundos después deja de moverse y fallece. Entre risas y comentarios, se escucha decir: “Si pasa la Policía por aquí, tiene que salir corriendo todo el mundo”.

En otra parte del video, la cámara enfoca al agresor, y se escucha a la persona que graba llamarlo “el asesino”, a lo que el agresor responde: “el crack”. El video finaliza con la imagen del perro ya fallecido, a quien llaman “la evidencia”, mientras es arrastrado hacia un hueco donde finalmente lo entierran.

La tarde de este jueves, el OIJ informó sobre la detención de dos jóvenes, de 18 y 20 años, apellidados Juárez y Umaña. Ambos fueron arrestados en la vía pública del barrio Cenízaro, en Batán, y son investigados por su presunta vinculación con los hechos mostrados en el video.

Según la Policía Judicial, aún no se ha podido establecer cuándo, ni el lugar preciso donde sucedieron los hechos. Además, indicaron que el cuerpo del perro no ha sido hallado y, al parecer, el incidente no habría ocurrido en la vivienda de los detenidos.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detalló, además, que a Juárez y a Umaña se les investiga por infracciones a la Ley de Bienestar de los Animales (N.º 7451). Esta normativa, en su artículo 279 ter, establece que se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años a quien cause la muerte de un animal doméstico o domesticado, ya sea directamente o a través de un tercero.

Policías irán a juicio por atropellar y matar a perro

Cuatro oficiales enfrentarán juicio el próximo 13 de octubre, tras haber atropellado y causado la muerte de un perro, llamado Rocky, en Purral de Goicoechea el pasado 9 de agosto. Los acusados son de apellidos Murcia Contreras, Quiel Coto, Quijano Muñoz y Vargas Zúñiga.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José durante una audiencia celebrada el sábado 21 de setiembre, donde se rechazó la solicitud de sobreseimiento planteada por la Fiscalía, que alegaba la falta de pruebas suficientes para responsabilizar a los policías.

Los hechos, investigados bajo el expediente 24-800-1982-PE, ocurrieron durante una ronda de patrullaje de dos unidades de la Fuerza Pública en ese distrito. Una cámara de seguridad registró el momento en que los dos vehículos, cada uno con dos oficiales a bordo, estaban en una calle sin salida. El video, al cual tuvo acceso La Nación, muestra cómo la primera patrulla gira y se dirige hacia el perro, que estaba acostado en la vía.

Después de atropellarlo, el vehículo continúa su marcha, alejándose del campo de visión de la cámara, mientras el animal permanece gravemente herido. Segundos más tarde, la segunda patrulla en la escena también gira y vuelve a atropellar al perro, que aún mostraba signos de vida. Ambos vehículos se alejaron sin prestar auxilio.

Pese a que los vecinos intentaron llevar al can a recibir atención veterinaria, Rocky murió debido a las graves hemorragias multifocales que presentaba, según un análisis forense realizado por el Laboratorio de Patología Veterinaria (Lapavet).

