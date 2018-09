En Costa Rica, el artículo 311 del Código Procesal Penal establece que los sobreseimientos definitivos proceden cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado, el acontecimiento no está adecuado a una figura penal, media una causa de justificación o inculpabilidad, la acción penal se ha extinguido o, a pesar de la falta de certeza, no hay posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente la apertura del juicio.