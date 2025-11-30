Macabro hallazgo en Guanacaste: encuentran cabeza humana en lote baldío

Imagen con fines ilustrativos. Cabeza humana fue hallada la tarde del sábado en Bagaces de Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el hallazgo de una cabeza humana en un lote baldío en Bagaces de Guanacaste.

Este resto humano fue encontrado por la Fuerza Pública la tarde del sábado, minutos después de las 4 p. m.; de inmediato, dieron parte a los agentes del OIJ.

La cabeza humana se encontraba parcialmente enterrada y medio quemada. En el lugar no se encontró ninguna otra parte del cuerpo de la víctima.

Las autoridades informaron que este domingo desplazarían al lugar perros de la Unidad Canina del OIJ, con el fin de buscar indicios y posibles restos adicionales.

Hasta el momento no se tiene identificada a la víctima. La cabeza humana fue remitida a la morgue judicial para el análisis forense.