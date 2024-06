Joven asesinado por novia de 17 años sufría agresión, afirma tía: ‘Él siempre la perdonaba’

Jafeth Artavia González, de 19 años, murió la noche del miércoles luego de recibir una puñalada en el pecho, propinada por su pareja, una adolescente de 17 años, con quien vivía desde hacía dos años en Jaurí, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.

Lourdes Artavia, de 28 años y tía de la víctima, aseveró este jueves a La Nación que Jafeth era maltratado por su compañera sentimental y que en el pasado sufrió otras agresiones por parte de la menor, quien según afirmó, tenía problemas de alcoholismo.

“Él siempre la perdonaba porque decía que la amaba”, aseveró su tía.

Según comentó, el joven trabajaba en un local comercial. Narró que la noche del miércoles regresó de su trabajo y al llegar a la casa, encontró a la menor en supuesto estado de ebriedad, por lo que decidió irse a la casa de un amigo. El ataque, según dijo, ocurrió cuando él volvió para dormir.

Después del incidente, el muchacho fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada, pero falleció en el trayecto. Mientras tanto, la menor de edad fue detenida en la vivienda y puesta a las órdenes de las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Muchacho de 19 años muere apuñalado por su pareja de 17 años

“Era un chiquito muy centrado, trabajaba mucho. Era muy alegre, respetuoso, amoroso, buen hijo y buen sobrino”, comentó Lourdes, visiblemente afectada. Jafeth era el mayor de tres hermanos.

Sostuvo que aunque la familia conocía las situación, jamás imaginaron que algo tan trágico sucedería. “Jafeth era un supermuchacho con ella. Le daba su sueldo entero, le daba todo lo que pedía. En la casa no les faltaba nada. Trabajaba mucho para ella, pero al final, eso no le sirvió de nada porque ella lo mató”, señaló.

Para Lourdes, el vacío dejado por la muerte de Jafeth es “irrazonable”, ya que le resulta difícil despedirse de una persona a quien vio crecer.

“Estoy con el corazón destrozado. Me duele la vida, me duele el alma, no sé qué hacer con tanto dolor”, añadió en una publicación compartida en redes sociales.

Jafeth Artavia fue asesinado por su novia, de 17 años, en San Carlos. (Suministrada a La Nación)

Luego del trágido descenlace del pasado miércoles, la familia del joven pide justicia para que el homicidio no quede impune.

Asimismo, solicitan ayuda para darle a Jafeth unas honras fúnebres dignas, las cuales aún no están programadas, ya que desconocen cuándo las autoridades les entregarán el cuerpo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante un Sinpe Móvil al número 6317-0519, a nombre de Meilyn González Villegas, madre de Jafeth.

De acuerdo con el abogado penalista Federico Campos, el crimen corresponde a un homicidio calificado, que según el artículo 112 del Código Penal, conlleva una pena de 20 a 35 años de prisión.

“Sin embargo, como ella es menor de edad, el tope máximo que le pueden imponer es de 15 años, según el artículo 131 de la Ley Penal Juvenil”, explicó Campos.

No obstante, el abogado indicó que debe evaluarse si la menor actuó en legítima defensa, ya que, de ser así, la muerte estaría justificada y no tendría ninguna responsabilidad penal. Para determinar esto, será necesario esperar a la conclusión de las investigaciones.