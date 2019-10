Consultado sobre cuán frecuentes son los asaltos en el sitio del crimen, Corrales agregó: “Revisamos el último mes para saber si existen eventos de asaltos. Hay que recordar que nosotros revisamos los hechos que han sido denunciados. Puede ser que haya eventos que no se nos reflejen porque las personas no los denunciaron. Al realizar la revisión, junto con los compañeros de la sección de Asaltos, hemos constatado que no habían asaltos similares con una persona que viajara en bicicleta, en La Sabana”.