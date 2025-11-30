Crímenes

Hombre y adulta mayor detenidos como sospechosos de homicidio en Liberia

Hombre de apellido Chacón y mujer de apellido Gutiérrez pasaron la noche del sábado en las celdas de la policía de Liberia

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
Imagen con fines ilustrativos. Autoridades investigan para esclarecer el homicidio de la noche del sábado en Liberia. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioLiberiaGuanacasteOIJ
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.