Hombre y adulta mayor detenidos como sospechosos de homicidio en Liberia

Imagen con fines ilustrativos. Autoridades investigan para esclarecer el homicidio de la noche del sábado en Liberia.

Un hombre de apellido Chacón, de 51 años, y una mujer de apellido Gutiérrez, de 73 años, fueron detenidos por la Fuerza Pública la noche de este sábado como sospechosos de un homicidio en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del homicidio ingresó a eso de las 11 de la noche de este sábado, por medio del sistema de emergencias 9-1-1.

La persona que llamó indicó que había un hombre tirado en la vía pública con aparentes heridas por arma blanca. Agentes de la Fuerza Pública llegaron al lugar y constataron que el sujeto, aún no identificado, había fallecido.

La víctima es un masculino de entre 20 y 30 años de edad. El sujeto presentaba heridas en el tórax.

Las autoridades aún investiga cómo se dieron exactamente los hechos. No obstante, la Fuerza Pública, bajo la dirección del Ministerio Público, detuvo a Chacón y a Gutiérrez, quienes se encontraban en las cercanías del lugar, dentro de una propiedad privada.

Los detenidos fueron llevados a las celdas de la Policía y, este domingo, los agentes judiciales presentarán un informe al Ministerio Público para determinar qué ocurrirá con los sospechosos.

Los agentes iniciaron con las investigaciones para esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió y qué motivó el posible homicidio.