Hombre es asesinado a tiros la madrugada del sábado en Alajuelita

Un hombre aún sin identificar fue asesinado de un tiro la madrugada de este sábado 18 de octubre en San Felipe de Alajuelita, en San José.
