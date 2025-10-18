Hombre es asesinado a tiros la madrugada del sábado en Alajuelita

Un hombre aún sin identificar fue asesinado de un tiro la madrugada de este sábado 18 de octubre en San Felipe de Alajuelita, en San José.

Según explicó la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 de la madrugada cuando el ahora fallecido se encontraba en vía pública.

En ese momento, dos sujetos aparecieron a bordo de una motocicleta y la dispararon a la víctima en varias ocasiones.

El hombre recibió varios impactos en el tórax, los que le provocaron la muerte en el sitio.

Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia y tratar de identificarlo. Agentes del OIJ investigan los motivos de la agresión.