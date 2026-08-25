Crímenes

Fiscalía pide 60 años de cárcel para sospechoso de femicidio de joven madre

El sospechoso de acabar con la vida de Carolina Mora es su expareja sentimental, Álvaro Padilla Palma, para quien el Ministerio Público solicitó una pena total de 60 años

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Por Christian Montero
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Un hombre de apellidos Padilla Palma enfrenta un juicio por el femicidio de su expareja sentimental, Carolina Mora González, quien fue ultimada el 31 de diciembre de 2024 en un parque en San Antonio de Belén, Heredia.
Un hombre de apellidos Padilla Palma enfrenta un juicio por el femicidio de su expareja sentimental, Carolina Mora González, quien fue ultimada el 31 de diciembre de 2024 en un parque en San Antonio de Belén, Heredia. (Christian Montero/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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