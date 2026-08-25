Fiscalía pide 60 años de cárcel para sospechoso de femicidio de joven madre

Un hombre de apellidos Padilla Palma enfrenta un juicio por el femicidio de su expareja sentimental, Carolina Mora González, quien fue ultimada el 31 de diciembre de 2024 en un parque en San Antonio de Belén, Heredia.

La mañana de este martes, la Fiscalía de San Joaquín de Flores completó las conclusiones en el juicio por el femicidio de Carolina Mora Delgado, quien fue asesinada el 30 de diciembre de 2024 y su cuerpo localizado un día después.

El sospechoso de acabar con la vida de la joven es su expareja sentimental, Álvaro Padilla Palma, para quien el Ministerio Público solicitó una pena total de 60 años por los delitos de femicidio (35 años), 9 delitos informáticos (20 años) y por tenencia de imágenes con contenido de abuso sexual infantil (5 años).

La fiscala Melissa Román Quesada argumentó que el imputado se apoderó de ¢200.000 que la ofendida llevaba en un bolso, así como de una tarjeta con la que habría hecho compras de videojuegos en línea.

El femicidio de Carolina, de 38 años, ocurrió en el Parque Ecológico La Fuente, en el límite entre San Antonio de Belén y San Rafael de Alajuela.

Se presume que la joven se habría encontrado con su expareja sentimental para comprarle un regalo al hijo que procrearon. Sin embargo, habría sido un ardid del sospechoso para asesinarla.

Según la Fiscalía, la víctima habría sido agredida con una piedra y un trozo de madera que fueron ubicados un día después de levantado el cuerpo, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hizo una reinspección en el sitio.

Jonathan Sancho, abogado defensor del acusado, tomó la palabra luego de la Fiscalía y cuestionó, entre otros aspectos, que su cliente hubiera sido quien hizo las compras en línea y señaló a un hermano de la ofendida como el probable responsable de hacer las adquisiciones, aparentemente desde una tableta.

El ente acusador también solicitó que contra la madre del sospechoso se le abra una causa por el delito de favorecimiento real, ya que considera que habría ocultado evidencia relevante para el caso.

Carolina Mora se habría encontrado con su expareja sentimental para comprarle un regalo al hijo en común. Sin embargo, habría sido un ardid del sospechoso para asesinarla. (Tomada de redes sociales)

La sentencia de este caso se conocerá este jueves 27 de agosto a las 10 a. m.