Femicidio de Emilce Soto: Fiscalía concluye acusación contra el único sospechoso

Emilce Soto, de 48 años, fue asesinada en marzo del 2024 y su cuerpo apareció tres meses después sepultado en una fosa en Palmar Sur de Osa

Por Vanessa Loaiza N.

La Fiscalía de Osa confirmó este jueves que concluyó la acusación contra un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, señalado como el único sospechoso del femicidio de Emilce Soto, perpetrado el 9 de marzo del 2024 en Palmar Sur, en ese cantón puntarenense.








