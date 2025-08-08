Femicidio de Emilce Soto: Fiscalía concluye acusación contra el único sospechoso

La Fiscalía de Osa confirmó este jueves que concluyó la acusación contra un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, señalado como el único sospechoso del femicidio de Emilce Soto, perpetrado el 9 de marzo del 2024 en Palmar Sur, en ese cantón puntarenense.

“La acusación fue revisada por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género y cuenta con el visto bueno del despacho especializado. Ahora la resolución fiscal será comunicada a las partes, con el fin de que estas determinen si desean presentar una querella (acusación privada) y/o una acción civil, para el cobro de daños y perjuicios”, informó el Ministerio Público.

El cadáver de Emilce Soto Jiménez, desaparecida desde el 9 de marzo del 2024, fue recuperado tres meses en una fosa en Palmar Sur de Osa.

Posteriormente, el expediente será remitido al Juzgado Penal de Osa con la solicitud de apertura a juicio, para que se programe la audiencia preliminar.

El crimen de Emilce

El caso que se le achaca a Valverde, bajo al expediente 24-000603-0062-PE, empezó a desarrollarse el 9 de marzo del año pasado, cuando doña Emilce salió de su casa para hacer un mandado. Tomó su bicicleta y en lugar de abordar el bote que cobra ¢1.000 por cruzar el río desde las Fincas de Palmar Sur a Cortés, optó por un camino diferente para ahorrar dinero. Desde entonces se perdió su rastro.

Pocos días después hallaron su bicicleta y luego su cédula y otros objetos personales. El cadáver apareció el 8 de junio en una fosa en Palmar Sur de Osa y un mes después, tras pruebas de ADN, se confirmó que se trataba de los restos de Emilce Soto.

En aquella época, el sospechoso supuestamente buscó al compañero sentimental de Emilce y le dijo que “no la buscaran”, ya que supuestamente ella se había marchado a otro lugar. En ese momento la Policía Judicial le decomisó su teléfono celular.

Luego, el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, informó que tenían suficientes evidencias para asociar al sospechoso con la muerte de la señora.