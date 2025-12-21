Crímenes

Fallece ciudadano guatemalteco tras pelea a puñaladas en San Pedro

Dos sujetos enfrentaron a puñaladas la mañana del sábado en San Pedro; uno de ellos, de nacionalidad guatemalteca, falleció en el centro médico

Por Roger Bolaños Vargas
Imagen con fines ilustrativos. Dos sujetos se enfrentaron a puñaladas en San Pedro.







Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

