Fallece ciudadano guatemalteco tras pelea a puñaladas en San Pedro

Imagen con fines ilustrativos. Dos sujetos se enfrentaron a puñaladas en San Pedro.

Un ciudadano guatemalteco de apellido Marroquín falleció la noche de ayer, sábado 20 de diciembre, luego de resultar herido en una pelea a puñaladas en San Pedro de Montes de Oca la madrugada del sábado.

Según el departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Marroquín se peleó con otro hombre de apellido Sanabria, de 30 años, a eso de las 5:30 a. m. del sábado. En el enfrentamiento ambos resultaron heridos con arma blanca.

Tanto Marroquín como Sanabria fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia, donde falleció a las 7 de la noche ayer.

Sanabria permanece en el hospital bajo custodia policía, ya que deberá rendir declaración al Ministerio Público para la respectiva investigación.

De momento se desconoce los motivos que provocaron la fatal pelea.