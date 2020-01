“Con una llave (marcial) presionó del cuello y Andrea empezó a decirle: ‘Marvin (Brenes), por favor suélteme, por favor suélteme’. Le dije que si no estaba escuchando que Andrea no quería que la agarrara así y lo que me respondió fue: ‘Ay, es que Andrea no aguanta nada’”, recordó Vega hace tres días.