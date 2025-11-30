Crímenes

Dos personas gravemente heridas tras aparente intento de asalto en Grecia

Hombre de 37 años y mujer de 48 estaban estacionados sobre la vía pública cuando cuatro hombres intentaron asaltarlos y les dispararon en varias ocaciones

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Evidencias de la balacera en Sarapiquí de Heredia este miércoles 15 de abril. Foto: Reiner Montero para LN
Imagen con fines ilustrativos. Dos personas resultaron heridas de bala en aparente asalto en Grecia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GreciaAsaltoInseguridad
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.