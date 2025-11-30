Dos personas gravemente heridas tras aparente intento de asalto en Grecia

Imagen con fines ilustrativos. Dos personas resultaron heridas de bala en aparente asalto en Grecia.

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un aparente intento de asalto la madrugada de este domingo, en el sector conocido como Cooperativa, en San Roque de Grecia.

Las personas heridas son un hombre de apellido Calvo, de 37 años, que recibió un balazo en la mano derecha y tres disparos en el hombro; y una mujer de apellido Barrantes, de 48 años, que recibió un disparo en la pierna.

El suceso ocurrió poco después de las 2 de la mañana de este sábado. Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia, Calvo y Barrantes estaban estacionados en un vehículo sobre la vía pública cuando fueron interceptados por al menos cuatro sujetos.

Al parecer, estos hombres pretendían asaltarlos, sin embargo, en algún momento comenzaron a disparar y dejaron a Calvo y a Barrantes heridos en el sitio. Se desconoce por qué los malhechores detonaron sus armas.

Los presuntos asaltantes se dieron a la fuga inmediatamente, sin lograr quitarle ninguna pertenencia a los ofendidos.

Mientras tanto, Calvo y Barrantes fueron trasladados al centro médico más cercano.

El OIJ de Grecia inició la recolección de indicios balísticos y la investigación respectiva para dar con los responsables del ataque.