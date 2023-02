Dos jóvenes son asesinados a balazos dentro de búnker en Limón

Dos jóvenes fueron asesinados la madrugada de este viernes en una casa tipo búnker en barrio La Colina, Limón.

Al parecer, se trata de dos hombres de unos 25 años que fueron atacados con armas de grueso calibre.

Uno de los cuerpos fue encontrado dentro de la vivienda y el otro cerca de la línea del tren que pasa por la zona.

Margarita Rodriguez, vecina del barrio, dijo a La Nación que los disparos la levantaron desde muy temprano.

“Yo me encontraba durmiendo cuando escuché varios disparos que me hicieron levantarme. En principio pensé que se trataba de unas bombetas, pero en la mañana ya con la luz del día me di cuenta que había sido una balacera y que habían dos hombres muertos que estaban en una casa búnker”, contó la vecina.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el sitio recolectando indicios para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los sospechosos.

