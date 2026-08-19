Disputa por una deuda podría estar detrás de homicidio de empresario argentino en La Uruca

Un argentino con residencia en Costa Rica es la víctima del último homicidio perpetrado en La Uruca, el martes por la tarde.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre asesinado este martes, a las 4:25 p. m. en las cercanías de una gasolinera, en La Uruca, San José.

Según el reporte judicial, se trata de un argentino identificado como Ariel Bragalini Salord, quien tenía residencia permanente en Costa Rica.

Por ahora, indicó Michael Soto, director interino del OIJ, se desconocen las causas del ataque, aunque es claro que iba dirigido hacia él.

El hombre estaba en los alrededores de la gasolinera cuando, sin mediar palabra, dos sujetos en motocicleta se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Una fuente allegada al caso explicó que una de las hipótesis que se investigan está relacionada con el préstamo que hizo el argentino en favor de una pareja para adquirir una propiedad en la Gran Área Metropolitana.

Sin embargo, en los últimos meses, esa pareja fue detenida por un homicidio doble perpetrado en el Pacífico Central.

Crimen en Puntarenas

Además del crimen de Bragalini, este martes también fue asesinado un adolescente de 17 años en la ciudadela 20 de Noviembre, en Chacarita, Puntarenas.

Los únicos datos disponibles indican que el muchacho estaba en su vivienda cuando fue atacado por desconocidos. Fueron agentes de la Fuerza Pública los que escucharon disparos, a eso de las 8:20 p.m. y, al acercarse a la escena, encontraron al joven ya fallecido.

Al igual que en el caso anterior, las causas del ataque no han trascendido.

Con estos dos homicidios, el país acumula 503 homicidios, 61 menos con respecto al mismo periodo del mes anterior. Sin embargo, si solo se compara el comportamiento del mes de agosto, se registran 49 crímenes de este tipo, seis más frente a los datos registrados el 19 de agosto del 2025.

Michael Soto precisó que, si bien los operativos judiciales han derivado en una merma de los homicidios en todo el país, algunos asesinatos recientes evidencian una reconfiguración de los grupos criminales que han sido diezmados o desarticulados gracias a las acciones de los cuerpos de seguridad.