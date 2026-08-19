Crímenes

Disputa por una deuda podría estar detrás de homicidio de empresario argentino en La Uruca

OIJ confirmó que el ataque iba dirigido contra el extranjero. Otro hombre resultó herido en la balacera.

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Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Un argentino con residencia en Costa Rica es la víctima del último homicidio perpetrado en La Uruca, el martes por la tarde.
Un argentino con residencia en Costa Rica es la víctima del último homicidio perpetrado en La Uruca, el martes por la tarde. (Foto: Perfil de Facebook de Ariel Bragalini/Foto: Perfil de Facebook de Ariel Bragalini)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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