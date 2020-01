“Cuando ingresé a la vivienda había familiares del muchacho (el sospechoso, de apellidos Brenes Oviedo) limpiando la escena, les dije que no podían hacer eso y una de las mujeres (eran cuatro personas en total, dos mujeres, una menor de edad y un hombre) me dijo que yo no era nadie para decirles eso. Sin embargo, les respondí que yo era la autoridad competente para dar una orden y que mi hicieran el favor de retirarse, ya luego llegó la radiopatrulla”.