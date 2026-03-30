Crímenes

Crimen en Cartago: joven motociclista es acribillado en La Unión

Un joven de 21 años falleció tras ser interceptado por dos hombres en motocicleta en San Rafael de La Unión, Cartago.

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Por Yucsiany Salazar
El OIJ investiga el móvil del ataque. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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