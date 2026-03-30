Crimen en Cartago: joven motociclista es acribillado en La Unión

El OIJ investiga el móvil del ataque. Imagen con fines ilustrativos.

Un ataque a balazos cobró la vida de un joven de 21 años en San Rafael de La Unión, en Cartago.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:36 p. m. de este domingo 29 de marzo, cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de un herido de bala.

A la llegada de una unidad básica de la institución, confirmaron a la víctima sin vida en la escena.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Rivera.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, el joven viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en otra motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Rivera tenía impactos en la cabeza, los brazos y el abdomen.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este homicidio. El caso permanece bajo investigación del OIJ para determinar el móvil del crimen y dar con los sospechosos.