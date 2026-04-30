Crímenes

Condenan a 25 años a hombre por acribillar a adolescente de 17 años en Alajuela

Tribunal de Alajuela sentenció a hombre de apellidos Solano Porras por el asesinato de un adolescente de 17 años en Coyolar de Orotina.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Un hombre fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de un adolescente en Orotina. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CondenaAlajuelaAsesinato
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.