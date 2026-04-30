Condenan a 25 años a hombre por acribillar a adolescente de 17 años en Alajuela

Un hombre fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de un adolescente en Orotina. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos Solano Porras fue condenado a 25 años de prisión tras ser hallado culpable del homicidio de un adolescente de 17 años.

La sentencia fue dictada este jueves por el Tribunal Penal de Alajuela, luego de que la Fiscalía de Atenas lograra acreditar su responsabilidad en el ataque, ocurrido el 12 de setiembre de 2024 en Coyolar de Orotina, Alajuela.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la víctima se encontraba dentro de un vehículo estacionado en vía pública, junto a otras tres personas, cuando el imputado llegó al lugar y disparó en al menos 13 ocasiones.

Mientras la sentencia queda en firme, Solano Porras deberá permanecer en prisión preventiva.

Ataque en vía pública

Ese día, el crimen ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un automóvil pasó por el sitio y, desde su interior, se efectuaron múltiples disparos contra el automotor en el que viajaba el menor.

Tras la ráfaga de disparos, el joven intentó huir, pero cayó a pocos metros, sobre la acera. Personal de la Cruz Roja lo declaró fallecido en el lugar debido a los impactos de bala recibidos en la espalda.

En el mismo incidente, un hombre de 43 años, de apellido Porras, resultó herido y fue trasladado a un centro médico en San José. Las otras dos personas que se encontraban en el vehículo resultaron ilesas.

Luego del homicidio, la Fuerza Pública desplegó un operativo que permitió la detención de cinco sospechosos vinculados con el caso, identificados con los apellidos Solano (condenado este jueves), Hernández, Ramírez, Palavicini y Calero, este último de nacionalidad colombiana.

Esto fue parte de lo decomisado en el momento del operativo.

Como parte de las diligencias en ese momento, las autoridades realizaron inspecciones en la zona con apoyo de un agente canino, lo que permitió ubicar un fusil, cargadores y prendas de vestir que fueron incorporadas como evidencia clave.