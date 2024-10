Asaltante aterroriza a clientes y empleadas durante robo en Liberty de Siquirres

La mañana de este lunes, empleadas y clientes de una sucursal de Liberty, la operadora de telefonía móvil, vivieron momentos de gran angustia cuando un asaltante irrumpió en el local y los amenazó con un arma para robarles sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en el cantón de Siquirres, Limón.

Una cámara de seguridad del comercio registró el momento del asalto. El video comienza con la llegada de dos individuos a bordo de una motocicleta a las afueras del establecimiento, ambos con cascos y vestimentas que dificultan su identificación. Uno de ellos desciende del vehículo y entra en la sucursal.

Una de las trabajadoras se percata de su presencia y oculta su teléfono celular. En ese instante, se escucha al asaltante decir: “Buenas”, a lo que ambas empleadas responden cortésmente. De inmediato, le piden que se quite el casco, pero él contesta: “Un momentico, dama”, y procede a bajar la cortina metálica del local, mostrando su arma de fuego.

Ambas trabajadoras reaccionan rápidamente, informando al delincuente que no tienen nada de valor. “No tengo nada, no tengo nada, por favor, no tengo nada”, se escucha a una de ellas, que se lanza al suelo. Los otros clientes presentes, un hombre y una mujer que amamantaba a su hijo, también se agachan para protegerse.

El asaltante saca varias bolsas y se las entrega a una de las trabajadoras, instándola a que las llene con teléfonos celulares y otras pertenencias valiosas. Ella toma unas llaves y se dirige a abrir una puerta en la parte trasera del establecimiento. Mientras intenta sacar objetos de los casilleros que se encuentran en ese cuarto, el asaltante amenaza a las demás personas, diciéndoles repetidamente: “No se mueva nadie” y mostrándoles su arma.

Mientras tanto, la madre que se encontraba con su hijo lo sostiene en el suelo, cubriéndole la cabeza con una pequeña manta para protegerlo. La otra trabajadora se acerca y la abraza, uniendo esfuerzos para sostener al niño.

Momentos después, la empleada que se encontraba en el cuarto trasero entrega al asaltante la bolsa con las pertenencias y le asegura que no se moverá hasta que él salga del local. El sujeto continúa amenazándolas, advirtiéndoles que no hagan nada mientras abre nuevamente la puerta y se da a la fuga en la motocicleta.

Tras la salida del asaltante, las trabajadoras alertan a las personas del otro local y proceden a notificar a las autoridades.

Ante consultas de La Nación, José Pablo Rivera, director de Comunicaciones de Liberty, detalló: “Este lunes 30 de setiembre en horas de la mañana, asaltantes incursionaron en la tienda de un socio comercial autorizado de Liberty, ubicada en Siquirres. Por fortuna nadie resultó herido en tan desafortunado suceso. Nos mantenemos en contacto con nuestro socio así como con las colaboradoras para brindarles el apoyo necesario”.

Rivera destacó que se están reforzando de inmediato los protocolos de seguridad tanto en las tiendas propias de Liberty como en aquellas gestionadas por socios.