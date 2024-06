Amigo de DJ asesinado en apartamento en Jacó: ‘No tenía vicios, ni problemas con nadie’

Acostado en su cama y durmiendo, así es como las autoridades policiales presumen que un pistolero aprovechó para acabar con la vida de Andrés Cubero Brenes, un joven de 29 años, quien trabajaba como DJ en Jacó. Su cadáver fue descubierto este viernes por la mañana en su apartamento, ubicado muy cerca del puente Copey, en Garabito, Puntarenas.

Según fuentes cercanas, Andrés llegó a su casa alrededor de las 4:30 a. m. después de realizar unas diligencias en la capital y se acostó a dormir. Unos minutos más tarde, alguien ingresó para dispararle en la cabeza y huir del sitio. Cerca de las 6 a. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el informe de una allegada de la víctima, quien ingresó al departamento y lo halló sin vida.

La muerte de este muchacho, soltero y sin hijos, conmocionó a su familia y amigos, entre ellos Christian Jofre, quien lo recordó como un hombre “alejado de los vicios y que nunca tuvo problemas con nadie”. “Él siempre estaba en el gimnasio. No fumaba, a veces tomaba sus cervezas normal, pero nada más, no era que andaba en cosas malas”, aseguró su mejor amigo.

Jacó fue el pueblo donde Andrés nació y se crió. Hace 10 años, en ese mismo lugar, se dio a conocer como artista en la mezcla de temas. Jofre comentó que ayudó a Andrés a desarrollarse como DJ y por eso eran muy cercanos. Acotó que a Andrés lo llamaban regularmente para animar fiestas. “Incluso a veces nos cubríamos en los eventos; si yo no podía ir, él me hacía el favor, o al revés. No puedo decir que él era una mala persona, o que uno lo veía en cosas malas. Nunca”, recordó Jofre, visiblemente afectado.

Dj asesinado dentro de su apartamento en Jacó presentaba un balazo en su cabeza. Foto: Tomada de Instagram

Andrés constantemente publicaba historias en sus cuentas de Facebook e Instagram, donde se le veía animando fiestas. Además de su pasión por ser animador, también publicaba fotografías ejercitándose en el gimnasio.

Jofre señala que Andrés era una persona disciplinada, caracterizada por ayudar a otros. “Él y yo, además de ayudarnos con las fiestas, también hablábamos de estar saludables. Me decía: ‘mae, tenés que ejercitarte y tenés que comer saludable’. Siempre me apoyó en eso”, recordó.

El próximo 22 de noviembre será diferente para Jofre, ya que Andrés hubiera cumplido 30 años.

Dj fue recordado por su amigo como una persona amante al ejercicio. Foto: Tomada de Instagram

Desde la mañana, la Policía Judicial indicó que el caso quedó en investigación para tratar de identificar al sospechoso del crimen. Por ahora no hay hipótesis sobre la causa del crimen.

Durante este 2024, el OIJ registra 358 asesinatos, 18 menos en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando se contabilizaban 376 crímenes de este tipo. De ese total, el 40% de las víctimas son jóvenes entre 18 y 29 años.

San José, Limón y Puntarenas son las provincias más violentas, con 88, 75 y 67 casos respectivamente. En particular, Puntarenas reporta un aumento de homicidios este año, sumando 12 casos más en comparación con el año anterior.