Crimen de Juliana Diermissen: Imponen pena máxima a hombre que la desmembró

Juliana Diermissen, madre de tres menores, fue asesinada entre el 1.º y el 10 de noviembre de 2023 en Cariari de Pococí.

El Tribunal de Juicio de Pococí, Limón, impuso la pena máxima a Fernando Ramírez Mejía por el femicidio de Juliana Diermissen Noel, cuyo cuerpo fue desmembrado entre el 1.º y el 10 de noviembre de 2023, dentro de la vivienda que ambos compartían en Cariari de Pococí, Limón.

La sentencia fue dada a conocer la mañana de este martes en el Tribunal Penal de Pococí, en Guápiles, donde los jueces condenaron a Ramírez Mejía a 35 años de prisión.

El por tanto llega tras dos semanas de haber iniciado el debate, durante el cual la Fiscalía ofreció 23 testigos con los que argumentó la forma en que el ahora sentenciado acabó con la vida de su entonces pareja.

La primera en declarar fue doña Luz Dania Noel Carazo, madre de la víctima quien aseguró que Ramírez Mejía "sabía lo que estaba haciendo, lo tenía todo todo planeado”, dijo la mamá de la ofendida el 19 de enero anterior.

Juliana tenía tres hijos, fue asesinada y enterrada en el patio de la casa que alquilaba en barrio Palermo, en Cariari de Pococí. Otros restos óseos de la mujer fueron hallados a unos 90 centímetros de profundidad en la finca Mata de Limón 3, también en Cariari, una bananera en la que trabajó Ramírez y cuya ubicación reveló mediante pistas a la Policía, luego de su detención en marzo del 2024, tras permanecer cuatro meses prófugo.