Crimen de Juliana Diermissen: Imponen pena máxima a hombre que la desmembró

Hechos ocurrieron en Caria de Pococí, en 2023.

Por Christian Montero
Juliana Diermissen, madre de tres menores, es la desaparecida en Los Lagos de Palermo, Cariari. Al parecer fue brutalmente asesinada por su compañero sentimental que desapareció del barrio. Foto: Cortesía.
Juliana Diermissen, madre de tres menores, fue asesinada entre el 1.º y el 10 de noviembre de 2023 en Cariari de Pococí.







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

