Costa Rica niega extradición de nicaragüense opositor requerido por el régimen Ortega-Murillo

Tribunal ordenó juzgarlo en Costa Rica; movimientos de oposición alegaron que la petición era parte de una persecución trasnacional del régimen

Por Sebastián Sánchez
Tribunales de Justicia de San José
Costa Rica rechaza extradición de nicaragüense solicitada por el régimen de Daniel Ortega. (Alonso_Tenorio)







NicaraguaDaniel OrtegaRosario MurilloPoder Judicial
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

