Costa Rica niega extradición de nicaragüense opositor requerido por el régimen Ortega-Murillo

El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó el pedido de extradición del Estado de Nicaragua en contra del opositor Pedro Javier Fernández Sandoval.

La sentencia fue dictada este lunes bajo el número 2026-0213. Movimientos políticos nicaragüenses de oposición al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habían solicitado a Costa Rica no extraditar a Fernández alegando que la petición forma parte de la persecución transnacional del régimen.

Al rechazar la extradición, el Tribunal dispuso la detención de Fernández por el término de 24 horas a la orden del Ministerio Público, a fin de que sea aplicada justicia nacional.

El nicaragüense es investigado por presuntos delitos de homicidio calificado. Un tribunal costarricense de primera instancia había ordenado la extradición del nicaragüense; ahora, el procedimiento fue rechazado en apelación.

Oposición a la extradición

Según el medio El Confidencial de Nicaragua, diferentes movimientos han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que brinde medidas cautelares a Fernández, porque consideran que la alerta internacional hecha por la Policía de Nicaragua es parte de la persecución.

“De ser enviado a Nicaragua correría riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte”, señaló el Movimiento Campesino en un pronunciamiento, según reportó ese medio.

El Confidencial agregó que Fernández es buscado, según la versión del gobierno de Nicaragua, por supuestamente participar en el asesinato de un policía y un trabajador de una empresa agroindustrial.

Ese mismo medio reportó que, según una organización denominada “Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN)”, el régimen nicaragüense ha reportado de manera falsa a personas opositoras, acusándolas de delitos comunes.

“El Grupo de Expertos documentó varios casos de nicaragüenses exiliados que fueron detenidos en Costa Rica en ejecución de notificaciones rojas de la Interpol emitidas en su contra”, explicó El Confidencial.