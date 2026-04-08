Costa Rica fue seleccionada como sede del Centro de Pronóstico Severo del Tiempo en Centroamérica

Costa Rica será sede de un centro regional para prever eventos extremos y coordinar acciones ante fenómenos climáticos.

Costa Rica fue seleccionada en 2026 como sede del Centro de Pronóstico Severo del Tiempo a nivel centroamericano, una instancia que permitirá emitir previsiones de forma coordinada ante eventos climáticos extremos y facilitar la toma de decisiones.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este centro responde a un esfuerzo del Gobierno orientado a prevenir los efectos de la naturaleza y del cambio climático. Además, se suma a otros centros existentes a nivel mundial bajo la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el fin de atender una necesidad específica en la región centroamericana.

Trabajo conjunto entre países de la región

El IMN informó que este avance es resultado del trabajo del Gobierno en conjunto con meteorólogos de todos los países de Centroamérica.

Estos especialistas se reúnen semanalmente para prever eventos severos y analizar sus posibles afectaciones.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, señaló que este hito permite que los servicios meteorológicos emitan previsiones del tiempo de forma coordinada y conjunta. El objetivo es facilitar la toma de acciones ante eventos severos y climáticos que aumentan cada año.

Costa Rica también asume rol en formación regional

El país también ingresó al Centro Regional de Formación de la Región IV de la OMM.

Esto implica que el IMN asumirá la responsabilidad de brindar capacitaciones técnicas en temas especializados, tanto a nivel nacional como regional.

Como parte de la coordinación nacional en materia climática, el Gobierno estableció en noviembre de 2025 la Comisión consultiva técnica del ENOS (COENOS) mediante decreto.

El IMN agregó que esta comisión tiene como objetivo informar periódicamente sobre el estado de los fenómenos de El Niño y La Niña a instituciones como la CNE, ICE, AYA, MOPT y MAG, entre otras, con el fin de evitar desastres e impulsar acciones de adaptación y prevención.

Según el comunicado la sesión más reciente se realizó el miércoles 25 de marzo. En ese encuentro se presentó el pronóstico para 2026. También se coordinó la prevención ante condiciones del fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre del año en el país.