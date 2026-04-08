Sucesos

Costa Rica fue seleccionada como sede del Centro de Pronóstico Severo del Tiempo en Centroamérica

El país liderará la emisión coordinada de previsiones climáticas en la región y fortalecerá la capacitación técnica especializada

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Por Damián Arroyo C.
Esta imagen satelital muestra el huracán Melissa al sureste de Jamaica este 27 de octubre, fortaleciéndose al acercarse a Jamaica y otras partes del Caribe. Fotografía
Costa Rica será sede de un centro regional para prever eventos extremos y coordinar acciones ante fenómenos climáticos. (-/AFP)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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