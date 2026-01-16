Confirman artefacto explosivo en residencial en Cartago: evacuaron la zona

La Fuerza Pública confirmó el hallazgo de un artefacto explosivo en el residencial El Cacique, en el Guarco de Cartago.

A las 4 p. m. las autoridades no han precisado si se trata, por ejemplo, de una granada o una bomba casera.

Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública en la provincia, se limitó a confirmar que el explosivo ya fue retirado del sitio y la comunidad está segura. “El desarme y posible desactivación lo harían en un lugar seguro”, dijo el , Erick Calderón.

Calderón explicó que en la parte trasera de la vivienda se están realizando unas mejoras y al manipular la tierra encontraron el artefacto.

Según la información preliminar, se evacuó la vivienda y los alrededores.