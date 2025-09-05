Sucesos

Conductores reportan largas presas para entrar a Cartago esta noche

La congestión vial se ha extendido por varias horas

Por Natalia Vargas y Keyna Calderón, corresponsal de GN

Poco antes de las 10:30 p. m. de este jueves, conductores reportaron largas presas en la carretera Florencio del Castillo, en dirección a Cartago, a la altura de La Lima.








