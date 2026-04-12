Sucesos

Condiciones ventosas y lluviosas predominarán este lunes en Costa Rica: vea el pronóstico por regiones

El IMN prevé ráfagas intensas y precipitaciones en el Caribe y la zona norte, mientras el Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas

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Por Jailine González Gómez
Clima, Cartago
El patrón atmosférico generará lluvias en el Caribe y calor en el Pacífico Norte, con ráfagas intensas en varias regiones del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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