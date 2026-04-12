Condiciones ventosas y lluviosas predominarán este lunes en Costa Rica: vea el pronóstico por regiones

El patrón atmosférico generará lluvias en el Caribe y calor en el Pacífico Norte, con ráfagas intensas en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 13 de abril de 2026 el país presentará condiciones influenciadas por vientos alisios acelerados y variaciones en la nubosidad según la región.

El análisis del IMN indica que la presión atmosférica alta en la Cuenca del Caribe mantendrá los vientos intensos, sobre todo en el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores montañosos.

Además, la entrada de humedad desde el Caribe generará lluvias en la provincia de Limón y en la zona norte durante la mañana y la noche, con efectos ocasionales en Cartago y áreas montañosas del Valle Central.

Durante la tarde, el Pacífico Central y Sur tendrá aguaceros aislados con tormenta eléctrica. En contraste, el Pacífico Norte mantendrá un patrón mayormente despejado.

En el Valle Central, el día iniciará con nubosidad entre poca y parcial y condiciones ventosas. En la tarde y noche persistirá el viento moderado con cielo parcialmente nublado. En San José, la temperatura oscilará entre 18,6 °C y 24,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos despejados y ambiente soleado durante toda la jornada, acompañado de viento constante. Liberia registrará temperaturas entre 23,8 °C y 36,6 °C.

En el Pacífico Central, la nubosidad será parcial durante gran parte del día. En la tarde se presentarán aguaceros aislados con tormenta. Quepos tendrá una temperatura entre 21,9 °C y 33,2 °C.

El Pacífico Sur iniciará con nubosidad dispersa. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con aguaceros aislados y tormenta eléctrica. Golfito registrará valores entre 22,7 °C y 32,1 °C.

La región del Caribe Norte tendrá nubosidad y lluvias ocasionales desde la madrugada. En la tarde habrá cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvia, mientras la noche presentará mayor cobertura nubosa con precipitaciones. Guápiles tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 29,1 °C.

En el Caribe Sur, se mantendrán condiciones lluviosas durante la madrugada y la mañana. En la tarde disminuirá la intensidad, aunque persistirá la posibilidad de lluvia. Limón registrará temperaturas entre 23,8 °C y 29,3 °C.

La zona norte experimentará lluvias ocasionales desde las primeras horas del día. En la tarde se presentará nubosidad parcial con lluvias dispersas y en la noche continuará la inestabilidad. Ciudad Quesada tendrá una temperatura entre 17 °C y 26 °C.

El patrón general estará dominado por el viento y la humedad del Caribe, factores que definirán la distribución de lluvias en el país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:46 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.