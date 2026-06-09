Sucesos

Condenan a hombre a 8 años de cárcel por posesión y venta de marihuana en su casa

Fue detenido en marzo del 2025

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Por Sebastián Sánchez
21 de enero del 2026. Segundo circuito judicial en Goicoechea. 07:00 hrs. Juicio en contra de Celso Gamboa previo a su extradición a los Estados Unidos. La solicitud del Ministerio Público para separar al exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez del proceso penal por tráfico de influencias que tenía pendiente, ya fue aprobada por el Tribunal Penal de Hacienda, lo que despeja el camino para su eventual extradición a Estados Unidos. En la foto: Los otros imputados en el caso de tráfico de influencias Juan Carlos Bolaños y Javier. Foto: Albert Marín.
Hombre es condenado a 8 años de prisión por posesión y venta de droga. (Imagen con fines ilustrativos). (Albert Marín./Albert Marín)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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