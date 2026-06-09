Condenan a hombre a 8 años de cárcel por posesión y venta de marihuana en su casa

Hombre es condenado a 8 años de prisión por posesión y venta de droga. (Imagen con fines ilustrativos).

El Tribunal Penal de Limón condenó a ocho años de prisión a un hombre de apellido Méndez al declararlo responsable del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de posesión y venta de drogas.

En la sentencia número 349-2026, el Tribunal resolvió por unanimidad que el imputado se dedicó a poseer, almacenar y comercializar marihuana.

Las investigaciones señalan que la actividad ilícita se realizaba en una vivienda ubicada en barrio Pacuare Nuevo, en Limón.

Las autoridades lograron detectar el presunto accionar tras labores de investigación, vigilancia y seguimiento. El operativo final se realizó en marzo de 2025, cuando se detuvo al sospechoso y se decomisó evidencia relacionada con el caso.