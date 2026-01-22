Condenan a 25 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja de 16 años en Parrita

Un hombre de apellido Guido, de 46 años, fue hallado culpable de asesinar de un disparo en la cabeza a su pareja, una joven de 16 años, en Playón Sur de Parrita, Puntarenas.

Por los hechos, que ocurrieron la noche del 6 de febrero del 2024, el Tribunal Penal de Quepos le impuso al sujeto una condena de 25 años de prisión. Durante el debate, el Ministerio Público logró acreditar los delitos de femicidio, relaciones sexuales con persona menor de edad y ofensas a la dignidad.

El Poder Judicial informó que Guido se habría aprovechado de su condición de adulto para iniciar una relación con la menor en noviembre del 2023 y ejercer un control excesivo sobre ella.

El día del homicidio, el hombre fue a buscar a la joven a la casa donde vivía con su padre y, bajo amenazas, consiguió que saliera. Horas más tarde le disparó en la frente en el corredor de su casa.

Desde ese día, Guido figuró como el único sospechoso en el caso y quedó detenido en el lugar, luego de que los vecinos escucharon un disparo y, al salir, vieron a la adolescente con la lesión en la cabeza.

De inmediato, los cuerpos de socorro la trasladaron al Hospital Max Terán Valls, de Quepos y de ahí al Hospital México, en San José, donde falleció.