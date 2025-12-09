Colisión de cuatro vehículos deja un herido en estado crítico y otros cinco afectados

Un accidente en Villa Bonita de Alajuela dejó a un hombre en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este lunes una colisión que involucró cuatro vehículos livianos en Villa Bonita de Alajuela.

Según el reporte, un hombre de 32 años quedó prensado dentro de uno de los automóviles y tuvo que ser liberado por los socorristas. Fue trasladado en condición crítica a un centro médico.

Otros cinco pacientes fueron atendidos en el lugar y no requirieron ser llevados a un hospital.

Al sitio se desplazaron unidades de ambulancia y de rescate, que atendieron a seis personas.