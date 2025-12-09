Sucesos

Colisión de cuatro vehículos deja un herido en estado crítico y otros cinco afectados

Hechos ocurrieron en Villa Bonita, Alajuela

Por Sebastián Sánchez
Un accidente en Villa Bonita de Alajuela deja a un hombre crítico.
Un accidente en Villa Bonita de Alajuela dejó a un hombre en condición crítica. (Cruz Roja/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

