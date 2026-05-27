CNE declara alerta verde en 49 cantones por fenómeno El Niño

Autoridades prevén que el fenómeno El Niño generará afectaciones en la agricultura, debido a la falta de lluvias y altas temperaturas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para 49 cantones distribuidos en el Pacífico Central y Norte, así como en el Valle Central, debido a los posibles impactos que pueda general el fenómeno El Niño.

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), El Niño permanecerá en el país durante el segundo semestre de este 2026.

“La decisión se basa en el análisis del IMN que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses, principalmente en el Pacífico, Valle Central y sectores de la zona Norte”, indicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es una anomalía de la temperatura del océano Pacífico Tropical con respecto a su promedio. Eso altera los patrones atmosféricos a escala planetaria. Ocurre entre cada dos y siete años y usualmente dura uno o dos años. El Niño es la fase cálida del ENOS y La Niña es la fase fría.

Picado explicó que, debido a este fenómeno, la disminución de las lluvias estaría entre el 25% y el 50% en las diferentes regiones.

CNE declaró alerta verde, que es un estado de prevención e información, para varios cantones por el fenómeno El Niño. (CNE/CNE)

Lista de 49 cantones en alerta

Pacífico Norte (Guanacaste):

Abangares. Bagaces. Carrillo. Cañas. Hojancha. La Cruz. Liberia. Nandayure. Nicoya. Santa Cruz. Tilarán.

Pacífico Central (Puntarenas y parte de Alajuela):

Esparza. Garabito. Parrita. Quepos. San Mateo. Orotina. Puntarenas. Monteverde. Montes de Oro.

Valle Central:

Acosta. Aserrí. Atenas. Dota. Grecia. León Cortés. Mora. Naranjo. Palmares. Puriscal. San Ramón. Sarchí. Tarrazú. Turrubares. Zarcero. Alajuela. Poás. Santa Ana. Escazú. Desamparados. Alajuelita. San José. Santo Domingo. Moravia. Tibás. Goicoechea. Montes de Oca. Curridabat. La Unión.

“Las autoridades recuerdan que pese a la previsión de condiciones secas, se podrían presentar lluvias fuertes en algunos sectores, por lo que se mantiene vigilancia permanente en todo el país”, concluyó Picado.