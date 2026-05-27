Sucesos

CNE declara alerta verde en 49 cantones por fenómeno El Niño

Según el IMN, el fenómeno El Niño influirá en las condiciones del tiempo en el país durante el segundo semestre del año

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
San Juan de Chicuá; Fincas; Terrenos; Cultivos; Agricultores; Fenómeno El Niño; Agricultura; Fenómeno climático La Niña; Ausencia o exceso de lluvia; Sembríos; Cosechas; Cebolla
Autoridades prevén que el fenómeno El Niño generará afectaciones en la agricultura, debido a la falta de lluvias y altas temperaturas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fenómeno El NiñoCNEAlerta verdeCantones
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.