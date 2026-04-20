Clima en Costa Rica: martes caluroso con máximas de hasta 38 °C y lluvias aisladas

Costa Rica tendrá clima estable este martes, con calor intenso, pocas lluvias y máximas de hasta 38 °C en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 21 de abril de 2026 el país mantendrá condiciones estables y cálidas, con escasa nubosidad y lluvias limitadas en la mayor parte del territorio.

El reporte señala que persistirá un ambiente mayormente seco, con presencia de ráfagas ocasionales en el Pacífico Norte y, en menor medida, en el Valle Central. A lo largo del día predominará el cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Durante la mañana, gran parte del país presentará pocas nubes. Para la tarde, el IMN anticipa posibles lluvias aisladas en sectores del Pacífico Central y Sur, así como precipitaciones en zonas montañosas del Caribe Norte y la zona norte.

En el Valle Central, la jornada iniciará con pocas nubes y ráfagas ocasionales. En la tarde, el cielo variará de poco a parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 27,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y ventosas durante el día. El calor será intenso en esta región. Liberia registrará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 38 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado desde la mañana. En la tarde existe probabilidad de lluvias aisladas. Quepos tendrá temperaturas entre los 22,8 °C y los 33 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad dispersa en la mañana. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas. Golfito reportará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 33,7 °C.

En el Caribe Norte, la mañana será soleada con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad en sectores montañosos con posibilidad de lluvia. Guápiles tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 31,2 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables durante el día, con cielo de pocas nubes a parcialmente nublado. Limón registrará temperaturas entre los 20,6 °C y los 30,1 °C.

En la zona norte, la mañana será despejada con pocas nubes. En la tarde se prevé nubosidad en zonas montañosas con posibles lluvias. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,8 °C y una máxima de 31,5 °C.

El IMN enfatiza que el patrón atmosférico mantendrá un día con lluvias limitadas y temperaturas elevadas, especialmente en el Pacífico Norte.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:23 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.