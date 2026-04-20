Sucesos

Clima en Costa Rica: martes caluroso con máximas de hasta 38 °C y lluvias aisladas

Conozca qué regiones tendrán precipitaciones y dónde se sentirán las temperaturas más altas

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Por Silvia Ureña Corrales
Tomas de Dron San José
Costa Rica tendrá clima estable este martes, con calor intenso, pocas lluvias y máximas de hasta 38 °C en el Pacífico Norte. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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