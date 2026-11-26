Cinco temblores, con magnitudes de entre 2,1 y 3,5, se registraron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en sectores de Zarcero y San Carlos, en Alajuela.
El primero ocurrió a las 11:27 p. m. de ayer y tuvo una magnitud de 3,5. Su epicentro se localizó a 3 kilómetros al noreste de Palmira de Zarcero, a una profundidad de 7 kilómetros.
Ocho minutos después, a las 11:35 p. m., el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) de la Universidad Nacional registró otro movimiento de magnitud 2,9, también a 3 kilómetros al noreste de Palmira, pero a 12 kilómetros de profundidad.
La actividad continuó durante la madrugada.
A las 12:12 a. m. de hoy se reportó un tercer temblor, de magnitud 2,3, con epicentro a 2 kilómetros al noreste de Palmira de Zarcero y una profundidad de 13 kilómetros.
Posteriormente, a la 1:37 a. m., ocurrió un sismo de magnitud 2,8, ubicado a 3 kilómetros al sureste de Legua de Zarcero, a 5,45 kilómetros de profundidad.
El quinto movimiento se registró a las 3:25 a. m. de este jueves. Tuvo una magnitud de 2,1 y su epicentro se ubicó a 600 metros al suroeste de San José de la Montaña, en San Carlos de Alajuela, 2,74 kilómetros bajo tierra.