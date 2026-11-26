Cinco temblores, con magnitudes de entre 2,1 y 3,5, se registraron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en sectores de Zarcero y San Carlos, en Alajuela.

El primero ocurrió a las 11:27 p. m. de ayer y tuvo una magnitud de 3,5. Su epicentro se localizó a 3 kilómetros al noreste de Palmira de Zarcero, a una profundidad de 7 kilómetros.

Ocho minutos después, a las 11:35 p. m., el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) de la Universidad Nacional registró otro movimiento de magnitud 2,9, también a 3 kilómetros al noreste de Palmira, pero a 12 kilómetros de profundidad.

La actividad continuó durante la madrugada.

El mapa del OVSICORI muestra un conjunto de puntos rojos (izquierda) donde se localizan los epicentros de los cinco sismos registrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Zarcero y San Carlos. (Ovsicori/Cortesía)

A las 12:12 a. m. de hoy se reportó un tercer temblor, de magnitud 2,3, con epicentro a 2 kilómetros al noreste de Palmira de Zarcero y una profundidad de 13 kilómetros.

Posteriormente, a la 1:37 a. m., ocurrió un sismo de magnitud 2,8, ubicado a 3 kilómetros al sureste de Legua de Zarcero, a 5,45 kilómetros de profundidad.

El quinto movimiento se registró a las 3:25 a. m. de este jueves. Tuvo una magnitud de 2,1 y su epicentro se ubicó a 600 metros al suroeste de San José de la Montaña, en San Carlos de Alajuela, 2,74 kilómetros bajo tierra.