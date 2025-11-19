Cielos despejados, vientos alisios y algunas lluvias marcarán el clima en Costa Rica este jueves

Jueves con clima estable en gran parte del país y lluvias aisladas en zonas específicas, informa el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este jueves 20 de noviembre predominarán condiciones atmosféricas estables en Costa Rica. La persistencia de bajo contenido de humedad limitará la formación de nubes durante gran parte del día.

De acuerdo al IMN, se mantendrán los vientos alisios con intensidad moderada en el Valle Central y el Pacífico Norte. Las lluvias serán escasas, aunque no se descartaron precipitaciones ligeras en el Caribe, la zona norte y el Pacífico Sur.

En el Valle Central, los cielos estarán poco nublados desde la madrugada hasta la mañana, con ráfagas ocasionales de viento. Durante la tarde, el cielo se mostrará parcialmente nublado. En San José, se prevé una mínima de 16,2 °C y una máxima de 25,4 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones de tiempo estable, con cielos despejados y vientos moderados a lo largo del día. En Liberia, la temperatura alcanzará los 34,4 °C, con una mínima de 22 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con pocas nubes durante la mañana. Para la tarde y noche, se esperan condiciones parcialmente nubladas, sin lluvias relevantes. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 23,4 °C y los 30,9 °C.

La región del Pacífico Sur registrará nubosidad parcial a lo largo del día. Por la tarde, podrían presentarse algunas lluvias dispersas. En Golfito, la temperatura variará entre 21,9 °C y 31,7 °C.

El Caribe Norte experimentará nubosidad parcial con posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. En la tarde, no se anticipan cambios importantes. Guápiles tendrá una mínima de 21,3 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados durante el día y probabilidad de lluvias matutinas. Sixaola alcanzará los 31,4 °C, con una mínima de 22,1 °C.

En la zona norte, se anticipa nubosidad ocasional con posibilidad de precipitaciones leves en la mañana. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En Upala, las temperaturas oscilarán entre los 22,3 °C y los 30,9 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:33 a. m. y la puesta a las 05:11 p. m. La fase lunar se mantendrá en luna nueva.