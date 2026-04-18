Ciclista falleció tras choque con vehículo en ruta 2

Un ciclista murió este sábado 18 de abril, tras ser impactado por un vehículo. El hecho ocurrió en Vara de Roble, en San Isidro de El Guarco, Cartago. (Foto: Keyna Calderón)

Una persona quien se desplazaba en bicicleta falleció la mañana de este sábado producto de una colisión en la ruta nacional 2, en Vara de Roble, en San Isidro de El Guarco, en sentido El Empalme hacia Cartago.

La Cruz Roja informó de que la atención del accidente se dio cerca de las 10:00 a.m., “movilizamos al lugar una unidad de soporte avanzado y otra de soporte básico, nuestro personal valora un masculino adulto el cual es declarado sin signos vitales”, explicó el socorrista Michael Gamboa.

Según explicó Reiner Chacón, subjefe de la Policía de Tránsito de Cartago, al parecer el conductor de un vehículo todoterreno que circulaba sobre la ruta nacional habría hecho un giro, en ese momento pasaba el ciclista en sentido hacia la Vieja Metrópoli.

Hasta el momento no se ha podido establecer si la persona, cuya identidad aún se desconoce, andaba por la zona practicando deporte o si se trataba de un vecino del lugar.

La ruta fue cerrada de manera parcial, pero con paso regulado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encargan del levantamiento del cuerpo.

Motociclista fallecido

Otro accidente en carretera cobró la vida de un motociclista en la zona norte del país, específicamente en Cuatro Cruces de Canalete, en Upala.

El hecho ocurrió a eso de las 6:00 p.m. de la tarde de este viernes, cuando el ahora fallecido, identificado como Jonathan Carvajal, viajaba en motocicleta por un camino secundario.

Por razones que se investigan, el conductor habría derrapado, se salió de la vía e impactó contra la entrada de una alcantarilla.

Rescatistas de la Cruz Roja acudieron al sitio, sin embargo, Carvajal murió en la escena.

Las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo.