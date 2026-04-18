Sucesos

Ciclista falleció tras choque con vehículo en ruta 2

Hecho ocurrió este sábado en El Guarco de Cartago.

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Por Christian Montero, Keyna Calderón, y Edgar Chinchilla
Un ciclista murió este sábado 18 de abril, tras ser impactado por un vehículo. El hecho ocurrió en Vara de Roble, en San Isidro de El Guarco, Cartago.
Un ciclista murió este sábado 18 de abril, tras ser impactado por un vehículo. El hecho ocurrió en Vara de Roble, en San Isidro de El Guarco, Cartago. (Foto: Keyna Calderón) (Foto: Keyna /Foto: Keyna Calderón)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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