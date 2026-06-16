Choque entre buseta estudiantil y ‘pick up’ deja nueve personas afectadas en Cartago

Una choque entre una buseta que transportaba estudiantes y un vehículo tipo pick up dejó nueve personas afectadas la mañana de este lunes en Taras de Cartago.

La emergencia fue reportada a las 6:54 a. m. en el distrito de San Nicolás, según informó la Cruz Roja Costarricense. El paso hacia Cartago se encuentra normalizado.

En la buseta viajaban 18 estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, además del conductor.

Tras la colisión, ocho estudiantes fueron trasladados a centros médicos para valoración, mientras que los otros 10 quedaron a cargo de sus padres, quienes los llevarán a revisión por sus propios medios.

Según la información preliminar, el conductor de la buseta fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración y requirió atención médica urgente.

Además, nueve estudiantes fueron trasladados al Institucio Nacional de Seguros (INS), para su valoración médica.

La colisión ocurrió entre una buseta y un vehículo tipo pick-up en las cercanías de Ochomogo, frente a la carnicería El Guacho.

Los estudiantes viajaban hacia el Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer cuando ocurrió el accidente.

La colisión ocurrió la mañana de este lunes en Taras de Cartago, cuando una buseta que transportaba estudiantes impactó con un vehículo tipo pick-up. (Keyna Calderón/Suministrada)

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó cuatro unidades de soporte básico.

Al cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre las razones del accidente ni sobre el estado actualizado de los pacientes.

Colaboró con esta información la corresponsal Keyna Calderón.