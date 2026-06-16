Sucesos

Choque entre buseta estudiantil y ‘pick up’ deja nueve personas afectadas en Cartago

Cruz Roja reportó ocho menores en condición estable y un adulto en condición urgente tras la colisión ocurrida en Taras de Cartago

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Por Cristian Mora

Una choque entre una buseta que transportaba estudiantes y un vehículo tipo pick up dejó nueve personas afectadas la mañana de este lunes en Taras de Cartago.








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Choquebuseta de estudiantesTaras de Cartago
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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