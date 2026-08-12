Choque de bus contra tres vehículos provoca caos vehicular en Santo Domingo de Heredia

Cruz Roja atendió a seis personas tras una colisión entre un autobús y tres vehículos en Tibás; uno de los pacientes quedó en condición urgente.

Una colisión de tránsito movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles 12 de agosto en Santo Domingo. El accidente involucró un autobús y tres vehículos y dejó a una persona en condición urgente, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se reportó a las 2:51 p. m., en las cercanías de McDonald’s, a 100 metros hacia Tibás.

Choque.Choque de autobús contra tres vehículos en Santo Domingo de Heredia

La Cruz Roja atendió a seis pacientes como consecuencia del choque. Uno de ellos fue valorado en condición urgente.

Otros tres pacientes fueron clasificados en condición verde y dos personas rehusaron la atención o el traslado por parte de los socorristas.

De momento, la información confirmada por la Cruz Roja no precisa el centro médico al cual fue trasladada la persona en condición urgente ni brinda detalles sobre las lesiones.