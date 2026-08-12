Sucesos

Choque de bus contra tres vehículos provoca caos vehicular en Santo Domingo de Heredia

Una colisión entre un autobús y tres vehículos cerca de Tibás dejó seis pacientes

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Por Silvia Ureña Corrales
Cruz Roja atendió a seis personas tras una colisión entre un autobús y tres vehículos en Tibás; uno de los pacientes quedó en condición urgente.
Cruz Roja atendió a seis personas tras una colisión entre un autobús y tres vehículos en Tibás; uno de los pacientes quedó en condición urgente. (Waze Costa Rica /Waze Costa Rica)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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