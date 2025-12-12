Choque cuádruple deja una mujer muerta, cuatro heridos y un bebé en estado crítico

La colisión de tres vehículos livianos y una motocicleta dejó como saldo la muerte de una mujer de aproximadamente 40 años y cinco personas heridas en el sector de Bagaces, Guanacaste, sobre la ruta 1, entre ellos un bebé de dos meses que está en condición crítica.

También, resultó gravemente herido un hombre adulto de unos 35 años. Otro hombre adulto se encuentra en condición urgente y dos personas más están en estado estable, aunque también fueron trasladadas al Hospital de Liberia.

Las autoridades de tránsito permanecen en la zona mientras se investiga la causa del accidente, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargará del levantamiento del cuerpo.

La emergencia movilizó cinco unidades de la Benemérita.