Sucesos

Choque cuádruple deja una mujer muerta, cuatro heridos y un bebé en estado crítico

Accidente ocurrió en Bagaces, Guanacaste, sobre la ruta 1

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Dos pescadores son rescatados tras quedar atrapados por la corriente en Sarapiquí.
Accidente de tránsito en Bagaces deja una mujer fallecida. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo (Suministrado por Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz Rojaaccidente de tránsitoBagaces
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.