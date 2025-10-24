Chofer de Eli Feinzaig es trasladado, vía terrestre, al Hospital México

Así quedó el vehículo que manejaba el chofer del diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig. El hombre fue trasladado al Hospital México. Foto:

El chofer del diputado Eliécer Feinzaig Mintz fue trasladado del Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón al Hospital México, en San José. El traslado se realiza por vía terrestre.

“Se reporta en condición delicada, pero estable”, dijo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un mensaje a la prensa.

El hombre fue uno de los afectados por un choque entre un pick-up y un camión, la mañana de este viernes, en Palmares, Alajuela. El incidente se registró a las 10:50 a. m., cuando una comitiva del Partido Liberal Progresista (PLP) se dirigía a unas entrevistas en San Carlos.

El chofer fue rescatado del lugar del accidente y trasladado al centro médico ramonense, donde fue sometido a una cirugía para tratar sus lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, y fractura en cadera, entre otras lesiones.

Posteriormente, fue remitido al Hospital México, donde se le dará una observación más detallada de su evolución.

El accidente sucedió cuando el diputado Eliécer Feinzaig, candidato presidencial por el PLP, se dirigía a San Carlos a dar varias entrevistas a medios de comunicación locales. Foto: (Alonso Tenorio/La Nación)

En este accidente falleció Ericka Benavides Garbanzo, quien era asesora del PLP y candidata a diputada.

También resultó herido Feinzaig, quien después de una atención inicial en el Hospital de San Ramón fue trasladado, en helicóptero, hasta el Hospital Metropolitano en Santa Ana.

Igualmente, salió herido el chofer del camión involucrado en la colisión. Él permanece internado en el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las causas y características del accidente.