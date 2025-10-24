Sucesos

Chofer de Eli Feinzaig es trasladado, vía terrestre, al Hospital México

CCSS reporta que hombre está en condición delicada, pero estable

Por Irene Rodríguez
El vehículo donde viajaba el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig quedó destruido.
Así quedó el vehículo que manejaba el chofer del diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig. El hombre fue trasladado al Hospital México. Foto: (Alonso Tenorio/Foto: La Nación)







