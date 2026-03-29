Cerro de la Muerte y varias zonas del Valle Central lideran lista de temperaturas más bajas de Costa Rica este domingo

El IMN reportó las temperaturas más bajas del país este domingo. Cerro de la Muerte encabezó la lista y el Valle Central tuvo alta presencia.

La madrugada de este domingo 29 de marzo registró las temperaturas más bajas del país en sectores de alta montaña y también en varios puntos del Valle Central, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más bajo se presentó en Cerro de la Muerte donde el termómetro marcó 4,6 °C. Este punto se mantiene como uno de los más fríos del territorio nacional durante el año.

En segundo lugar apareció el volcán Turrialba con una temperatura mínima de 6,6 °C. Le siguió el volcán Poás con 9,5 °C.

El reporte también evidenció una fuerte presencia de localidades del Valle Central entre las más frías. El cuarto lugar lo ocupó Rancho Redondo de Goicoechea, con 12,1 °C, seguido por La Unión de Cartago con 12,4 °C.

Otros puntos del Valle Central destacaron en la lista. Cerro Burío registró 12,8 °C. Jaboncillal de Goicoechea alcanzó 13,0 °C. Ochomogo de Cartago reportó 13,3 °C. A este grupo se sumó Patio de Agua en Coronado, también con 13,3 °C.

El décimo lugar correspondió a Pacayas de Alvarado, en Cartago, donde la temperatura mínima llegó a 13,6 °C.

Estos datos reflejan condiciones frescas en sectores montañosos y urbanos del centro del país durante las primeras horas del día.

Esta es la lista completa de las estaciones con temperaturas más bajas registradas en la madrugada de este domingo según el IMN: