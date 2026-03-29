Sucesos

Cerro de la Muerte y varias zonas del Valle Central lideran lista de temperaturas más bajas de Costa Rica este domingo

Datos del IMN ubican a Cerro de la Muerte como el punto más frío, pero varias localidades del Valle Central también destacan en la lista

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Por Damián Arroyo C.
Clima, neblina y frío en Cartago
El IMN reportó las temperaturas más bajas del país este domingo. Cerro de la Muerte encabezó la lista y el Valle Central tuvo alta presencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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