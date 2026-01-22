Sucesos

CCSS interpone proceso de lesividad contra Marta Esquivel, candidata a diputada por Heredia, por presuntos sobresueldos

Caja busca anular acción de personal que le permitió devengar salario de ¢7,1 millones

Por Christian Montero
Candidatos a diputados de Pueblo Soberano también suscribieron el compromiso.
Marta Esquivel es candidata del Partido Pueblo Soberano por Heredia. La CCSS interpuso un proceso de lesividad por su presunto sobresueldo. (La Nación/Campaña de Laura Fernández)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

