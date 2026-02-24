Sucesos

Caso Talibanes: Policías cobraban ¢10.000 por alertar a banda de tráfico de migrantes

El OIJ detuvo a cinco policías vinculados al caso “Talibanes”. La banda generaba ingresos de ¢70 millones mensuales. El fiscal general detalló las posibles medidas cautelares.

Por Christian Montero y Yucsiany Salazar
Allanamientos en Los Chiles para desarticular a banda los Talibanes.
Allanamientos en Los Chiles para desarticular a banda los Talibanes iniciaron a la 1:00 a.m. de este 24 de febrero. (Foto: Christian Montero)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

