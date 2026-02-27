Sucesos

Caso María Luisa Cedeño: Juez da rotundo ‘no’ a una petición de Harry Bodaan

Sobre Bodaan pesa actualmente una orden de captura, pues fue declarado en ‘rebeldía’

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Harry Bodaan es uno de los imputados del homicidio de la médica María Luisa Cedeño, declaración. (Lilly Arce Robles.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Harry BodaanMaría Luisa CedeñohomicidiorebeldíaTribunal Penal de Quepos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.