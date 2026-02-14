Sucesos

Caso Embassy: 10 imputados seguirán en prisión preventiva por tráfico internacional de drogas

Los sospechosos fueron detenidos durante 20 allanamientos en julio del 2025

Por Natalia Vargas
Operativo en San Ramón Alajuela por el caso Purga y envíos de droga a Europa / Foto John Durán
Operativo en San Ramón Alajuela por el caso Purga y envíos de droga a Europa / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

