Caso Embassy: 10 imputados seguirán en prisión preventiva por tráfico internacional de drogas

El Juzgado Penal de Limón dictó seis meses más de prisión preventiva contra diez presuntos miembros de dos organizaciones delictivas que enviaban droga a Europa oculta en estañones con pulpa de piña, harina de yuca, chatarra y dentro del sistema de refrigeración de los contenedores.

La investigación del caso señala que cuerpos policiales de Europa: en Países Bajos, Bélgica, España, Portugal y Alemania incautaron aproximadamente 3.513 kilos de cocaína, y las autoridades en Costa Rica realizaron el decomiso de unos 1.888 kilos más.

Los imputados son de apellidos Pérez, Paniagua (dos personas), Alvarado, Lobo, Rodríguez (tres), Arias y Ramírez. Todos afrontan un proceso penal por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Operativo en San Ramón Alajuela por el caso Purga y envíos de droga a Europa / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los sujetos fueron detenidos el 11 de junio del 2025 durante 20 allanamientos orquestados por la Policía Control de Drogas (PCD) en las provincias de Cartago, Limón, Alajuela y San José, bajo las órdenes del Ministerio Público.

Cuando se llevaron a cabo los operativos, las autoridades judiciales precisaron que los contenedores eran contaminados en puntos específicos como Pital, Aguas Zarcas, La Fortuna, Boca Arenal y Muelle de San Carlos; además de San Ramón; Ciruelas, Desamparados y Roble de Alajuela. Luego llegaban al puerto de Limón para alcanzar su destino final: Europa.