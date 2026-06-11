Caso Coraza: Presunto cabecilla queda libre tras resolución del Juzgado Penal de Liberia

Un hombre de apellidos Araya Villalobos, investigado en el Caso Coraza y presunto cabecilla de un grupo dedicado al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, fue detenido por agentes del OIJ en julio de 2024.

El presunto cabecilla del grupo criminal investigado en el caso Coraza, identificado como Araya Villalobos, quedó en libertad este jueves tras una resolución de un juez de apellidos Mora Guevara, del Juzgado Penal de Liberia. El supuesto líder criminal descontaba prisión preventiva desde julio de 2024.

Esta decisión se suma a otras del mismo despacho, ya que, en marzo de este año, el mismo juzgador ya había dictado cambios de medida cautelar para tres imputados de apellidos Sáenz Álvarez, Brenes Gómez y Mairena Alvarado, quienes a cambio de ofrecer garantías inmobiliarias obtuvieron arresto domiciliario.

La Nación consultó al Juzgado Penal de Liberia sobre los fundamentos de esta decisión y también preguntó a la Fiscalía si había apelado la resolución. Al cierre de esta nota, ambas solicitudes estaban pendientes de responder.

Vínculos con grupos mexicanos y M1

La investigación de este caso señala que Araya Villalobos era el presunto cabecilla de la organización y le atribuye vínculos con organizaciones criminales mexicanas, así como con la agrupación denominada M1, desarticulada años atrás por la Unidad del Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso Coraza salió a la luz en julio del 2024, cuando el OIJ ejecutó 29 allanamientos en Guanacaste y Alajuela que culminaron con la detención de 14 personas, entre ellas dos oficiales de la Fuerza Pública y el gerente de seguridad del Hotel Punta Islita. A todos se les investigó por tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, facilitación de pistas clandestinas, asociación ilícita y portación ilícita de armas.

La organización, presuntamente, operaba desde el 2020 y se encargaba de movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. La droga se almacenaba temporalmente para luego trasladarla a Bagaces, la península de Nicoya y Upala, desde donde la enviaban vía aérea hacia Estados Unidos y México, utilizando pistas clandestinas e incluso el aeródromo del Hotel Punta Islita.