Sucesos

Caso Coraza: Presunto cabecilla queda libre tras resolución del Juzgado Penal de Liberia

Grupo criminal es investigado por enviar cocaína en avionetas a EE. UU.

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Por Christian Montero
Agentes del OIJ realizaron 17 allanamientos en Puntarenas
Un hombre de apellidos Araya Villalobos, investigado en el Caso Coraza y presunto cabecilla de un grupo dedicado al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, fue detenido por agentes del OIJ en julio de 2024. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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