Sucesos

Caso Ceniza: Matrimonio de San Carlos habría usado cuatro sociedades de exportación de piña para legitimar capitales

Investigación nació en 2017 cuando fue detenido el entonces portero de la Asociación Deportiva San Carlos Román Arrieta

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Por Christian Montero
Detenidos y decomisos del Caso Ceniza
Una vecina de Pital de San Carlos, de apellidos Villalobos Zúñiga, es investigada junto a su esposo por legitimación de capitales mediante sociedades anónimas vinculadas con la exportación de piña. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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