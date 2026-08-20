Caso Ceniza: Matrimonio de San Carlos habría usado cuatro sociedades de exportación de piña para legitimar capitales

Una vecina de Pital de San Carlos, de apellidos Villalobos Zúñiga, es investigada junto a su esposo por legitimación de capitales mediante sociedades anónimas vinculadas con la exportación de piña.

Un matrimonio de Pital de San Carlos es investigado porque, en apariencia, utilizó sociedades anónimas vinculadas con la exportación de piña para lavar activos provenientes del narcotráfico.

Así consta en la investigación judicial comandada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial que, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), derivó en la detención de los sospechosos el 5 de agosto.

La pareja es de apellidos Zúñiga Ruiz, el hombre y Villalobos Zúñiga, la mujer, a quienes investigan bajo el expediente 21-000167-1322-PE, en el Caso Ceniza, llamado así porque el Ministerio Público rescató la causa tras recibir información confidencial sobre un “crecimiento patrimonial injustificado, incompatible con las actividades económicas formalmente registradas” por parte de los investigados.

No obstante, el origen de la causa se remonta a 2017, cuando ambos sospechosos fueron vinculados mediante sus números de teléfono a investigaciones por tráfico y almacenamiento de estupefacientes. El 19 de abril de ese año, un allanamiento del OIJ dejó cuatro detenidos, de apellidos Salazar Salas, Castro Morales, López Esquivel y Román Arrieta Rojas, quien en ese momento era el portero de la Asociación Deportiva San Carlos. Ese día se decomisaron 910 kilogramos de cocaína y ¢66,5 millones en efectivo.

La investigación tomó dimensión internacional el 12 de mayo de 2021, cuando autoridades españolas decomisaron 1.605 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Algeciras, ocultos en un contenedor con piña exportado bajo la estructura comercial de Exportatica del Norte Company S. A., sociedad en la que Zúñiga Ruiz figura como presidente.

Este Ford Mustang 2007, está registrado en una de las sociedades vinculadas con el matrimonio de Pital de San Carlos, investigado por legitimación de capitales. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)

Según el expediente de este caso, “la exportación lícita servía de vehículo para el trasiego de drogas a gran escala, generando réditos que debían ser introducidos al sistema financiero formal” mediante las sociedades Exportatica del Norte, Kerox, Rokeluan y Jesesa S. A.

Las inconsistencias financieras pusieron a los investigados bajo la lupa del Ministerio Público, ya que Zúñiga Ruiz cotizaba ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢155.000 mensuales y figura como moroso en Hacienda, pero de acuerdo con la pesquisa hizo 32 viajes al extranjero de 2021 a la fecha.

El sospechoso de apellidos Zúñiga Ruiz declaraba ante la CCSS un salario ¢155.000 pese a estar vinculado con cuatro sociedades anónimas. Según el expediente del Caso Ceniza hizo 32 viajes al extrajnero de 2021 a la fecha. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)

Robo millonario

Un robo agravado ocurrido el 29 de julio de 2024 en la vivienda del matrimonio aceleró la intervención judicial. Ese día los asaltantes sustrajeron ¢8.000.000 en efectivo y joyas mientras exigían reiteradamente: “¿dónde está la plata?”. Villalobos dijo a la Policía Judicial que el dinero provenía de la venta de un remolque; sin embargo, esa versión “no contó con respaldo registral”.

El allanamiento del 5 de agosto en Pital dejó como resultado el decomiso de cuatro vehículos vinculados con las sociedades investigadas: un Ford Mustang rojo 2007, un Mitsubishi Montero Sport blanco 2017, un pick-up Ford F-150 XLT gris 2021 y un remolque para transporte de caballos 2023. Dentro de la F-150 fue localizada una pistola Glock calibre .40 con grabaciones que hacen referencia al nombre del sospechoso.

Las autoridades también encontraron “doce fajillas bancarias de diferentes entidades financieras con leyendas de distintos montos de dinero”, que los investigadores califican como prueba compatible con el manejo constante de grandes sumas de efectivo, además de documentación, joyas, relojes, un dron y bolsos de marcas de lujo.

El matrimonio cumple tres meses de prisión preventiva mientras avanza la causa por los delitos de legitimación de capitales y tráfico de drogas.