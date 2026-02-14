Sucesos

Caso Castillo de Princesas: Esto ordenó un juez a exmodelo sospechosa de lavado de dinero

Mujer y un notario fueron detenidos el miércoles.

Por Christian Montero
Una exfuncionaria del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Cabrera Palma, y un notario público apellidado García Barquero, quedaron detenidos la mañana de este miércoles.
A la exmodelo de apellidos Cabrera Palma, y al notario público apellidado García Barquero, un juez les impuso medidas cautelares como parte del caso Castillo de Princesas. (OIJ/Cortesía)







