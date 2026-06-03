Capturan a policía sospechoso de cometer actos obscenos frente a una menor de edad

Un policía de apellido Monge, de 35 años, fue detenido en Pavas como sospechoso de cometer actos obscenos dentro de un vehículo frente a una menor de edad. Al sujeto, que trabaja como oficial de la Fuerza Pública, se le investiga por el presunto delito de acoso callejero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que los hechos investigados habrían ocurrido en mayo en San Nicolás de Cartago.

Según la denuncia recibida por las autoridades judiciales, el sujeto presuntamente se tocó sus partes íntimas a bordo del automóvil mientras se encontraba frente a la menor.

Tras investigar el caso e identificar al sospechoso, lo detuvieron en Pavas. Monge fue presentado al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.