Sucesos

Capturan a policía sospechoso de cometer actos obscenos frente a una menor de edad

El OIJ detuvo a un oficial de la Fuerza Pública bajo la sospecha de que se habría tocado sus partes íntimas frente a la menor

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Por Yucsiany Salazar
El sospechoso de acoso callejero fue detenido en Pavas.
El sospechoso de acoso callejero fue detenido en Pavas. (OIJ/OIJ)







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Acoso callejeroCapturaCartago
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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