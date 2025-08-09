Cámara capta aterrador momento en que estadounidense es asaltado en Osa

El asalto que sufrió el ciudadano estadounidense Jonathan Derek el pasado miércoles 6 de agosto quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

Derek fue sorprendido por dos hombres armados y encapuchados, quienes lo encañonaron en su vivienda, en Ciudad Cortés de Osa, en la zona sur.

Así fue el violento asalto a casa de estadounidense en Osa

El asalto ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., cuando sujetos armados llegaron a su casa y lo amenazaron con armas de fuego para que los dejara entrar. Los delincuentes robaron varios objetos de valor, entre ellos una guitarra eléctrica, una consola de videojuegos, una computadora y dinero.

El ciudadano estodounidense Jonathan Derek sufrió un asalto en Ciudad Cortés, Puntarenas (Tomado del video/La Nación)

En los videos de las cámaras de seguridad se puede ver cómo los encapuchados sorprendieron al norteamericano mientras salía de su casa.

Los sospechosos iban vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto. El caso es investigado por las autoridades judiciales.