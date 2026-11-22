Tras la captura del cabecilla Alejandro Arias, alias Diablo, y de su colaborador Jonathan Pérez, alias Tan, el cantón de Matina, en Limón, afronta un repunte de violencia homicida que revirtió, sin que haya finalizado el 2026, la reducción de asesinatos registrada durante los últimos dos años.

La tasa de homicidios en este cantón, al 17 de noviembre de este año, fue de 101,1 por cada 100.000 habitantes; es decir, 6,9 veces superior al promedio nacional de este 2026, que es de 14,73 por cada 100.000 habitantes.

Este cantón, marcado por la presencia de diversas organizaciones criminales, registraba 46 homicidios hasta el 17 de noviembre de este año, 21 más que en el mismo periodo del año anterior, y concentraba el 23% de los asesinatos en toda la provincia de Limón.

Con esos 46 homicidios, Matina ya supera los 27 con los que cerró el 2025 y los 35 del 2024. También se acerca a los 51 asesinatos que contabilizó en el 2023, año que marcó el récord nacional de homicidios desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva registros.

En ese 2023, en Matina la tasa de homicidios alcanzó los 110,92 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional más reciente.

“Matina es tierra de nadie”, afirmó un vecino de la zona consultado por este diario, quien, por razones de seguridad, prefirió mantener su identidad protegida. En este cantón, la mayoría de los homicidios ocurren por ajustes de cuentas y estarían relacionados con las disputas territoriales por el control de la venta de drogas.

En Matina, uno de los seis cantones de Limón, se contabilizan 41 asesinatos en lo que va del año. (Jose Cordero/José Cordero)

Este vecino relató que la violencia no cesa y que, incluso, recientemente presenció escenas de sujetos que se desplazan en motocicletas portando armamento de guerra en sus espaldas.

El 7 de noviembre, un hombre de apellido Díaz, de 46 años, fue asesinado a balazos junto a su perro en plena vía pública, en el distrito de Carrandí. Ese mismo día, un menor de 16 años falleció tras recibir varios disparos en el distrito de Batán.

El 12 de noviembre, otro hombre fue asesinado a balazos en Bananita de Carrandí, presuntamente por un conflicto relacionado con la venta de drogas.

Según datos de la Policía Judicial, de los homicidios registrados este año en el cantón, Batán acumula 75; le sigue Carrandí, con 68, y, en tercer lugar, Matina, con 41.

La caída de Diablo y Tan

Una fuente policial consultada por La Nación y otra fuente más, explicaron que la violencia se exacerbó tras la captura de alias Diablo y alias Tan, quienes fueron detenidos el 24 de julio de este año en una finca en Río Frío de Sarapiquí.

De hecho, los datos del OIJ reflejan que, antes de ese operativo, Matina contabilizaba 19 homicidios este año. Los 27 restantes ocurrieron después de las detenciones de estos prófugos.

Al menos cinco organizaciones criminales se disputan territorio en Matina. (Jose Cordero/José Cordero)

Aunque alias Diablo no ejercía el control directo de Matina, Tan sí dominaba la mayor parte de las actividades relacionadas con la venta de droga y el sicariato en ese cantón.

Al grupo de este último, el OIJ le atribuye 100 homicidios y lo vincula con el asesinato, en mayo de este año, del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales, así como con la muerte del policía Minor Obregón, en diciembre del 2024.

Tan tenía su centro de operaciones en el distrito de Batán y en localidades aledañas que colindan con el cantón de Siquirres, territorio de Diablo.

Además, habría extendido su dominio hasta Matina e incluso a ciertos puntos del distrito de Carrandí.

Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, está recluido en Máxima Seguridad de La Reforma. (Ministerio de Jus/Cortesía)

Este último territorio, sin embargo, también se lo disputa una banda rival vinculada con George Michael Paniagua Rivera, alias Curry. A su vez, Tony Peña Russell, alias La T, dotaba de armas a Curry y, de esta manera, Peña Russell también tenía presencia en ese distrito, aunque policialmente se le identificaba como cabecilla de una organización de sicariato con presencia en el centro de Limón.

Entre mediados del 2024 y mediados del 2026 todos estos cabecillas fueron detenidos y, en ese tiempo, la Policía Judicial también ejecutó múltiples allanamientos para golpear sus estructuras, que aún continúan en fuerte disputa.

Alias Tan y alias Diablo quedaron detenidos el 24 de julio de este año. (Cortesía/Cortesía)

El agente Omar Brenes, con 35 años de experiencia en la Policía Judicial, explicó que la desigualdad socioeconómica facilita, en parte, la penetración del crimen organizado.

En conversación con este diario, también señaló que, tras la detención de los cabecillas, las estructuras criminales entran en una etapa de resiliencia, en la que los integrantes intentan asumir el liderazgo o disputarse el control de los territorios con violencia, bajo la lógica de la ley del más fuerte.

De acuerdo con Brenes, los grupos se aprovechan, por ejemplo, de que los menores de edad enfrentan consecuencias penales distintas a las de los adultos y por eso los reclutan con mucha facilidad. El especialista considera que se debe revisar la legislación penal juvenil tomando en cuenta las nuevas formas en las que opera el crimen.

El OIJ ha ejecutado múltiples operativos para golpear a las organizaciones criminales afincadas en Limón. (Jose Cordero/José Cordero)

Falta de oportunidades

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026 señaló que Matina tiene rezagos en todas las dimensiones analizadas, entre ellas desarrollo humano, pobreza, seguridad ciudadana y vulnerabilidad ante las drogas. Según el documento, el cantón registra bajos niveles de desarrollo y acumula múltiples desafíos.

El vecino de Matina que habló con La Nación en condición de anonimato explicó que la violencia se ha normalizado entre los jóvenes de muchos barrios. Incluso, adolescentes de apenas 11 años protagonizan disputas en las calles y se comportan de forma violenta.

Además, aseguró que conoce, por medio de allegados, casos de venta de drogas dentro de los propios centros educativos y señaló que algunos estudiantes, cuyos padres procuraron brindarles oportunidades para mantenerlos alejados de la delincuencia, terminan vinculados al mundo criminal.

Pese a los retos que enfrenta el cantón, organizaciones no gubernamentales intentan contribuir a las comunidades.

Keiyron Venegas, de 18 años, es egresado de la organización Una Mano a Costa Rica, con sede en Batán. Según explicó, esta institución busca enseñar a niños y jóvenes, desde los ocho años, habilidades de liderazgo y conocimiento personal, así como promover el voluntariado.

La organización también desarrolla programas como Construyendo Nuestro Futuro, que orienta a los estudiantes que pronto saldrán del colegio.

Venegas afirmó que muchos menores que crecieron en entornos de delincuencia sí quieren abandonar ese estilo de vida y construir un nuevo camino. Por esa razón, considera importante el trabajo que desarrolla la organización en su cantón.

La Nación intentó, sin éxito, contactar al alcalde de Matina mediante llamadas telefónicas y a través del número de la municipalidad.